Libertadores şampiyonu belli oldu

2025 Libertadores Kupası finali Lima’da Brezilya derbisine sahne oldu. Flamengo, Palmeiras’a karşı 67. dakikada Danilo’nun golüyle üstünlük sağlayarak Güney Amerika’nın en prestijli kulüp turnuvasını dördüncü kez kazandı. Palmeiras ise tarihinde dördüncü kez finalde kaybederek büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Güney Amerika futbolunun en değerli kulüp organizasyonu olan Libertadores Kupası’nda 2025 finali, Peru’nun başkenti Lima’daki Monumental Stadı’nda oynandı. Brezilya’nın iki güçlü ekibi Flamengo ile Palmeiras, kıtanın şampiyonunu belirlemek için karşı karşıya geldi.
Karşılaşma boyunca yüksek tempo ve sert mücadele dikkat çekerken, gol perdesi 67. dakikada açıldı. Flamengo’da Danilo’nun ceza sahası içinden kaydettiği gol, finalin kazananını belirledi. Bu kritik golle sahadan 1-0 galip ayrılan kırmızı-siyahlılar, turnuvadaki üstün performansını kupayla taçlandırdı.
Flamengo, daha önce 1981, 2019 ve 2022’de kazandığı Libertadores Kupası’nı dördüncü kez müzesine götürdü.
Üç kez şampiyon olan Palmeiras ise çıktığı dört finali kaybederek kupaya uzanma fırsatını bir kez daha kaçırdı. Yeşil-beyazlılar, taraftarlarına yine hayal kırıklığı yaşattı.