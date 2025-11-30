Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Libertadores şampiyonu belli oldu

Libertadores şampiyonu belli oldu

11:4630/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Flamengolu futbocular maç sonu büyük sevinç yaşadı.
Flamengolu futbocular maç sonu büyük sevinç yaşadı.

2025 Libertadores Kupası finali Lima’da Brezilya derbisine sahne oldu. Flamengo, Palmeiras’a karşı 67. dakikada Danilo’nun golüyle üstünlük sağlayarak Güney Amerika’nın en prestijli kulüp turnuvasını dördüncü kez kazandı. Palmeiras ise tarihinde dördüncü kez finalde kaybederek büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Güney Amerika futbolunun en değerli kulüp organizasyonu olan Libertadores Kupası’nda 2025 finali, Peru’nun başkenti Lima’daki Monumental Stadı’nda oynandı. Brezilya’nın iki güçlü ekibi Flamengo ile Palmeiras, kıtanın şampiyonunu belirlemek için karşı karşıya geldi.


Maçın tek golü ikinci yarıda geldi

Karşılaşma boyunca yüksek tempo ve sert mücadele dikkat çekerken, gol perdesi 67. dakikada açıldı. Flamengo’da Danilo’nun ceza sahası içinden kaydettiği gol, finalin kazananını belirledi. Bu kritik golle sahadan 1-0 galip ayrılan kırmızı-siyahlılar, turnuvadaki üstün performansını kupayla taçlandırdı.



Flamengo’dan tarihi başarı

Flamengo, daha önce 1981, 2019 ve 2022’de kazandığı Libertadores Kupası’nı dördüncü kez müzesine götürdü.


Palmeiras final şanssızlığını kıramadı

Üç kez şampiyon olan Palmeiras ise çıktığı dört finali kaybederek kupaya uzanma fırsatını bir kez daha kaçırdı. Yeşil-beyazlılar, taraftarlarına yine hayal kırıklığı yaşattı.




#Libertadores Kupası
#Flamengo
#Palmeiras
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kategoriye göre TOKİ konut tipi nasıl olacak? Kime kaç metrekare hangi sosyal konut verilecek?