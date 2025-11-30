Libertadores şampiyonu belli oldu

Güney Amerika futbolunun en değerli kulüp organizasyonu olan Libertadores Kupası’nda 2025 finali, Peru’nun başkenti Lima’daki Monumental Stadı’nda oynandı. Brezilya’nın iki güçlü ekibi Flamengo ile Palmeiras, kıtanın şampiyonunu belirlemek için karşı karşıya geldi.

🏆Flamengo, Libertadores Kupası'nda Palmeiras'ı 1-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı. 🥇Bu şampiyonlukla kupayı 4 kez kazanan ilk Brezilya takımı Flamengo oldu. pic.twitter.com/enUlbecb2P

Flamengo, daha önce 1981, 2019 ve 2022’de kazandığı Libertadores Kupası’nı dördüncü kez müzesine götürdü.

Üç kez şampiyon olan Palmeiras ise çıktığı dört finali kaybederek kupaya uzanma fırsatını bir kez daha kaçırdı. Yeşil-beyazlılar, taraftarlarına yine hayal kırıklığı yaşattı.