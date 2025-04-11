Lider için kritik viraj

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında bugün Samsunspor'a konuk olacak. Sarıkırmızılı ekip, bu sezon 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 71 puan topladı. Geçen haftayı bay geçen Cimbom, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi. Süper Lig'deki 29 maçında 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada yer alıyor.