Lider için kritik viraj

Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında bugün Samsunspor’a konuk olacak. Güçlü rakibi önünde galibiyet alarak takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını korumak isteyen Aslan, şampiyonluk yolunda kritik sınavlardan birine çıkacak.
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında bugün Samsunspor'a konuk olacak. Sarıkırmızılı ekip, bu sezon 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 71 puan topladı. Geçen haftayı bay geçen Cimbom, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi. Süper Lig'deki 29 maçında 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada yer alıyor.
KAAN GÖTÜRÜLMEDİ
Galatasaray, dün yapılan son idmanın ardından Samsun'a geçerken Jelert, Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay sakatlıkları nedeniyle kafileye dahil edilmedi. Kırmızı kart cezalısı Frankowski de takımda yer almayacak. Galatasaray'da 4 futbolcu Samsunspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Roland Sallai, sarı kart görmeleri durumunda 32. haftada oynanacak Bodrum FK müsabakasında oynayamayacak.