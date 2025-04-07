Ligin kalanına derbi ayarı

Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu kovalayan Galatasaray, uzun maratonun sonlarına yaklaştı. Ligin bitimine 8 hafta kala liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar için her maç altın değeri taşıyor. Kalan tüm maçlarını kazanmak isteyen Okan Buruk, yeni favori ilk 11’ini buldu. Fenerbahçe deplasmanında sergilenen futbolu epey beğenen tecrübeli çalıştırıcı, Samsunspor deplasmanında da aynı isimleri sahaya sürmeyi planlıyor.





KAAN KÜLLERİNDEN DOĞDU

AZ Alkmaar karşısında gördüğü kırmızı kart sonrasında kesik yiyen Kaan Ayhan, Fenerbahçe maçında bulduğu şansı iyi değerlendirdi. İyi performansıyla teknik heyetin tekrar gözüne giren Kaan, kalan haftalarda sağ bek olarak görev yapacak. Frankowski ise yedek bekleyecek. Defans hattı Kaan, Sanchez, Abdülkerim ve Eren Elmalı dörtlüsünden kurulacak.





SARA KENDİNİ BULDU

Fenerbahçe karşılaşmasında 10 numara pozisyonunda oynayan Gabriel Sara, uzun bir aranın ardından üst düzey bir performans izletti. Teknik direktör Okan Buruk, Brezilyalı oyuncuyu aynı bölgede oynatmaya devam edecek. Orta sahanın diğer ikilisi ise Torreira ile Lemina olacak.





ÖLÜMCÜL 3’LÜ

Okan Buruk’un elindeki en önemli silahlar ise Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen. Çok iyi bir uyum yakalayan bu ileri 3’lü rakip defansların korkulu rüyası haline geldi. Buruk, Samsunspor deplasmanında da bu kurguyu bozmayacak.



