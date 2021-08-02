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Fransa Süper Kupası Lille'in (ÖZET)

Fransa Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 yenen Lille, kupayı müzesine götürdü. Lille-PSG maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Lille-PSG Süper Kupa maçı özeti ve golleri izle
Burak Yılmaz'ın kupa sevinci

Tel Aviv'deki Bloomfield Stadı'nda oynanan maçta Fransa Ligi'nin son şampiyonu Lille ile Fransa Kupası'nı kazanan PSG karşı karşıya geldi. Mücadelenin 45. dakikasında Xeka'nın attığı golle 1-0 öne geçen ve kalan bölümde skoru korumayı bilen Lille, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

PSG karşısında Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken, 1 asist yaptı. Yusuf Yazıcı 79. dakikada Xeka'nın yerine oyuna girdi.

  • İsrail'in düzenlediği saldırılarda Filistin'e destek veren PSG'nin Faslı futbolcusu Achraf Hakimi, maç sırasında tribündeki taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

Lille-PSG maçının özeti

Lille-PSG maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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