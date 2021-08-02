Fransa Süper Kupası Lille'in (ÖZET)

Tel Aviv'deki Bloomfield Stadı'nda oynanan maçta Fransa Ligi'nin son şampiyonu Lille ile Fransa Kupası'nı kazanan PSG karşı karşıya geldi. Mücadelenin 45. dakikasında Xeka'nın attığı golle 1-0 öne geçen ve kalan bölümde skoru korumayı bilen Lille, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

PSG karşısında Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken, 1 asist yaptı. Yusuf Yazıcı 79. dakikada Xeka'nın yerine oyuna girdi.

İsrail'in düzenlediği saldırılarda Filistin'e destek veren PSG'nin Faslı futbolcusu Achraf Hakimi, maç sırasında tribündeki taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

Lille-PSG maçının özeti

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