Fransa Süper Kupası Lille'in (ÖZET)

Tel Aviv'deki Bloomfield Stadı'nda oynanan maçta Fransa Ligi'nin son şampiyonu Lille ile Fransa Kupası'nı kazanan PSG karşı karşıya geldi. Mücadelenin 45. dakikasında Xeka'nın attığı golle 1-0 öne geçen ve kalan bölümde skoru korumayı bilen Lille, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.
PSG karşısında Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken, 1 asist yaptı. Yusuf Yazıcı 79. dakikada Xeka'nın yerine oyuna girdi.
- İsrail'in düzenlediği saldırılarda Filistin'e destek veren PSG'nin Faslı futbolcusu Achraf Hakimi, maç sırasında tribündeki taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.
Lille-PSG maçının özeti
Lille-PSG maçının özetini izlemek için tıklayınız.
👑 @yilmazburak17 ❤️#LOSCPSG #TDC2021 https://t.co/8aNa9BA3Z4 pic.twitter.com/r4DWVy6EOu
👑 @yilmazburak17 ❤️#LOSCPSG #TDC2021 https://t.co/8aNa9BA3Z4 pic.twitter.com/r4DWVy6EOu— LOSC (@losclive) August 1, 2021