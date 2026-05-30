Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Liverpool Arne Slot ile yollarını ayırdı: Yerine gelecek isim belli oldu

Liverpool Arne Slot ile yollarını ayırdı: Yerine gelecek isim belli oldu

14:3830/05/2026, Cumartesi
G: 30/05/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Liverpool Arne Slot'a veda etti.
Liverpool Arne Slot'a veda etti.

İngiliz devi Liverpool, teknik direktörü Arne Slot ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Hollandalı teknik adamın yerine gelecek isim belli oldu.

İngiltere Premier Lig'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte en büyük teknik direktör ayrılığı Merseyside ekibinde yaşandı. Geçtiğimiz yıl şampiyonluk sevinci tadan ancak bu sezon lider Arsenal'in 25 puan gerisinde kalarak ligi 5. sırada bitiren Liverpool'da fatura teknik heyete kesildi. Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi biletinin kaçırılmasının ardından 47 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı Arne Slot ile derhal yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Liverpool'un başında çıktığı 113 karşılaşmada 66 galibiyet, 18 beraberlik ve 29 mağlubiyet elde eden Arne Slot, özellikle bu sezon takımın istikrarsız grafiği ve Devler Ligi'nden elenilmesi nedeniyle yönetim ve taraftarlar tarafından yoğun bir baskı altındaydı.

Fabrizio Romano’nun ve İngiliz basınının aktardığı bilgilere göre; Liverpool yönetiminin teknik direktörlük koltuğu için belirlediği bir numaralı isim Andoni Iraola.

42 yaşındaki İspanyol teknik adam, yakın zamanda Bournemouth’tan ayrılacağını açıklamış ve adı Milan ve Crystal Palace gibi kulüplerle anılmasına rağmen Liverpool seçeneği için beklemeye geçmişti.



#Liverpool
#Arne Slot
#Andoni Iraola
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 30 Mayıs Cumartesi bu akşamki maçlar