Liverpool Arne Slot ile yollarını ayırdı: Yerine gelecek isim belli oldu

İngiltere Premier Lig'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte en büyük teknik direktör ayrılığı Merseyside ekibinde yaşandı. Geçtiğimiz yıl şampiyonluk sevinci tadan ancak bu sezon lider Arsenal'in 25 puan gerisinde kalarak ligi 5. sırada bitiren Liverpool'da fatura teknik heyete kesildi. Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi biletinin kaçırılmasının ardından 47 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı Arne Slot ile derhal yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Liverpool'un başında çıktığı 113 karşılaşmada 66 galibiyet, 18 beraberlik ve 29 mağlubiyet elde eden Arne Slot, özellikle bu sezon takımın istikrarsız grafiği ve Devler Ligi'nden elenilmesi nedeniyle yönetim ve taraftarlar tarafından yoğun bir baskı altındaydı.

Fabrizio Romano’nun ve İngiliz basınının aktardığı bilgilere göre; Liverpool yönetiminin teknik direktörlük koltuğu için belirlediği bir numaralı isim Andoni Iraola.

42 yaşındaki İspanyol teknik adam, yakın zamanda Bournemouth’tan ayrılacağını açıklamış ve adı Milan ve Crystal Palace gibi kulüplerle anılmasına rağmen Liverpool seçeneği için beklemeye geçmişti.







