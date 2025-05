Los Angeles Clippers seriyi 3-3 yaptı

New York Knicks yarı finale yükseldi, Boston ile eşleşti

New York Knicks yarı finale yükseldi, Boston ile eşleşti

Doğu Konferansı’nda New York Knicks deplasmanda oynadığı Detroit Pistons’ı 116-113’lük skorla yenerek seriyi 4-2 yaptı ve yarı finale yükseldi. New York Knicks, konferans yarı finalinde Boston Celtics ile eşleşti. New York’ta Jalen Brunson 40 sayı, Mikal Bridges 25 sayı ve OG Anunoby de 22 sayıyla katkı verdi. Detroit’te ise Cade Cunningham 23 sayı, Jalen Duren 21 sayı ve Malik Beasley de 20 sayıyla oynasa da galibiyete yetmedi.