Fraport TAV Antalyaspor'un devre arasında kadrosuna dahil ettiği yıldız futbolcu Lukas Podolski, Antalya Stadyumu'ndaki akrep heykeli önünde düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği, tezahüratla sevgi gösterisinde bulunduğu Podolski forma imzaladı.

Etkinlikte konuşan Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, devre arasında en iyi transferi yapan takımlardan biri olduklarını belirtti. Kazanmak için görev yaptıklarını vurgulayan Öztürk şunları söyledi;

"Antalyaspor tarihinde Dünya Kupası'nı kazanan futbolcu ilk kez Antalyaspor forması giyiyor. Biz kazanmaya geldik, Podolski de kazanmaya geldi. Attığı gollerle de bunu gösteriyor. 3 gol attı, ikisi sayılmadı. Fenerbahçe maçına saklıyor gollerini. Antalya'yı çok seviyor. Antalyaspor'a sadece para kazanmak, futbol oynamak için değil, kente destek, turizme katkı sağlamak için geldi. Biz hem kupayı, hem de ligde iyi yerlere gelmeyi hak eden Antalyaspor'u yaratmak için geldik"

Podolski'den iddialı sözler

Podolski ise taraftarın kendisine gösterdiği ilgi ve maçlardaki desteğinden dolayı teşekkür etti. Fenerbahçe maçında da taraftarın desteğine ihtiyacı olduklarını belirten Podolski şunları söyledi;