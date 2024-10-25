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Lyon’da Gedson üzüntüsü: Almadıklarına pişman oldular

Lyon’da Gedson üzüntüsü: Almadıklarına pişman oldular

16:4625/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Lyon'da Gedson Fernandes pişmanlığı
Lyon'da Gedson Fernandes pişmanlığı

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Lyon’u 1-0 mağlup etti. Galibiyet golünü kaydeden Gedson Fernandes sezon başında birçok kulübün radarındaydı. Lyon’da bu takımlarda biriydi. Fransız basını Lyon’un Gedson pişmanlığını dile getirdi. Detaylar haberimizde.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Lyon, sezon başında ilgilendiği Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes'i transfer etmediğine pişman oldu.

LYON’UN GEDSON PİŞMANLIĞI

L'Equipe'in haberine göre sezon başında Lyon için öncelikli hedef olarak belirlenen Gedson Fernandes'in transferi Fransız ekibi tarafından bitirilememişti.

Habere göre; Gedson transferini bitiremediği için Jordan Veretout'u kadrosuna katan Lyon, Gedson'un kendilerine karşı gösterdiği performansın ardından büyük bir pişmanlık duydu.

Bu sezona kariyerinin en iyi başlangıcını yapan Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın Lyon deplasmanında 1-0 kazandığı maçta siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü atmıştı.

Gedson Fernandes, bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 7 gol 1 asist kaydetti.

UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU



#Beşiktaş
#UEFA Avrupa Lig
#Gedson Fernandes

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