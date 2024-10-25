Lyon’da Gedson üzüntüsü: Almadıklarına pişman oldular

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Lyon, sezon başında ilgilendiği Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes'i transfer etmediğine pişman oldu.

L'Equipe'in haberine göre sezon başında Lyon için öncelikli hedef olarak belirlenen Gedson Fernandes'in transferi Fransız ekibi tarafından bitirilememişti.