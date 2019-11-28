AVRUPA LİGLERİ

Malmö'de Zlatan'ın heykelini yaktılar

Bir grup Malmö taraftarı, İsveç'in Hammarby kulübünden hisse aldığını açıklamasından sonra Zlatan Ibrahimovic'in Stadiontorget Meydanı'nda bulunan heykelini ateşe verdi.

Haber Merkezi DHA
Zlatan Ibrahimovic, son olarak Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles Galaxy forması giymişti.

Zlatan Ibrahimovic, son olarak Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles Galaxy forması giymişti.

Fotoğraf: USA TODAY USPW / Reuters

İsveç'te Malmö taraftarları, Zlatan Ibrahimovic'e karşı cephe almış durumda. Kulüp taraftarları, altyapılarından yetişen golcü oyuncunun İsveç Ligi takımlarından Hammarby'den hisse satın aldığını açıklamasının ardından oyuncunun ekim ayında açılan heykelini yaktı. Heykeli yakan maskeli grubun beyaz sprey boya ile heykeli boyadığı ve heykelin alt kısmına şiddet ve tehdit içeren yazılar yazdığı belirtildi.

  • Zlatan Ibrahimovic, ekim ayında heykelinin açılışında, "Malmö benim evim. New York'a giderseniz özgürlük heykeli, İsveç'e giderseniz Zlatan heykeli" ifadelerini kullanmıştı.

Zlatan İbrahimovic'in heykelini yaktılar
DHA

Zlatan İbrahimovic'in heykelini yaktılar

Bir grup Malmö taraftarı, İsveç'in Hammarby kulübünden hisse aldığını açıklamasından sonra Zlatan Ibrahimovic'in Malmö'deki Stadiontorget Meydanı'nda bulunan heykelini meşale ile ateşe verdi. Zlatan Ibrahimovic, ekim ayında heykelinin açılışında, 'Malmö benim evim. New York'a giderseniz özgürlük heykeli, İsveç'e giderseniz Zlatan heykeli' ifadelerini kullanmıştı.


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Zlatan İbrahimovic'in heykelini yaktılar
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