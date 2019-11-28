Malmö'de Zlatan'ın heykelini yaktılar

İsveç'te Malmö taraftarları, Zlatan Ibrahimovic'e karşı cephe almış durumda. Kulüp taraftarları, altyapılarından yetişen golcü oyuncunun İsveç Ligi takımlarından Hammarby'den hisse satın aldığını açıklamasının ardından oyuncunun ekim ayında açılan heykelini yaktı. Heykeli yakan maskeli grubun beyaz sprey boya ile heykeli boyadığı ve heykelin alt kısmına şiddet ve tehdit içeren yazılar yazdığı belirtildi.
Hammarby, Zlatan Ibrahimovic’in kulüpten hisse satın aldığını açıkladı. https://t.co/jDUWyc57oV
Hammarby, Zlatan Ibrahimovic’in kulüpten hisse satın aldığını açıkladı. https://t.co/jDUWyc57oV— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 27 Kasım 2019
- Zlatan Ibrahimovic, ekim ayında heykelinin açılışında, "Malmö benim evim. New York'a giderseniz özgürlük heykeli, İsveç'e giderseniz Zlatan heykeli" ifadelerini kullanmıştı.
Yorum