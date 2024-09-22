İngiltere Premier Lig 5. hafta karşılaşmasında Manchester City sahasında Arsenal ile 2-2 berabere kaldı. 10 kişi kalan Arsenal'in gollerini 22. dakikada Calafiori ve 45+1. dakikada Gabriel attı. City'in gollerini ise 9. dakikada Haaland ve 90+8. dakikada Stones kaydetti. Manchester City-Arsenal maçının özetine ve Premier Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Manchester City, İngiltere Premier Lig 5. hafta karşılaşmasında Arsenal ile 2-2 berabere kaldı.
Londra ekibinin gollerini 22. dakikada Calafiori ve 45+1. dakikada Gabriel kaydetti.
Manchester City'nin gollerini 9. dakikada Haaland ve 90+8. dakikada Stones attı.
Haaland, Arsenal'a attığı golle birlikte Manchester City formasıyla 105 maçta birlikte 100 gole ulaştı ve Cristiano Ronaldo'nun bir kulüpte en hızlı 100 gole ulaşan oyuncu rekorunu egale etti.
Arsenal'de maçın 45+8. dakikasında Trossard ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından Manchester City, 13 puanla liderliğini korudu. Arsenal ise 11 puanla dördüncü sırada kaldı.