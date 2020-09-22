Marcao'nun değeri belli oldu: Newcastle dışında bir İngiliz takımı daha istiyor

Birçok Avrupa devinin dikkatini üzerine çeken Marcao, Galatasaray’da kıymete bindi. Sezona iyi bir başlangıç yapan Brezilyalı oyuncuyu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın ardından İtalya Serie A ekiplerinden Roma da gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takımda kazandığı yıllık 850 bin Euro garanti ücreti az bulan ve ayrılmaya sıcak bakan 24 yaşındaki oyuncuya şartlı izin çıktı. Teknik heyet, gelecek teklifin uygun olması halinde değerlendirileceğini bildirdi. Yönetim ise Marcao’nun değeri 18 milyon Euro olarak belirlendi. 15 milyon Euro peşin para talep eden sarı-kırmızılı kulüp, performans-başarı bonuslarıyla toplam 18 milyon Euro kazanmanın planlarını yapıyor. Roma kulübünün bu rakamlara çıkmasının zor olduğu öğrenilirken, Galatasaray yönetimi İngiltere’den gelecek teklifleri bekliyor. Marcao’ya Newcastle United dışında bir İngiliz kulübünün daha talip olduğu öğrenilirken, bu takımın Fulham olabileceği konuşuluyor. Marcao, 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde Portekiz’in Chaves ekibinden 4 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

İtalya’dan Khedira iddiası

Orta sahayı güçlendirmek için oyuncu arayışlarına devam Galatasaray’ın, Juventus tarafından gözden çıkartılan Sami Khedira için devreye girdiği iddia edildi. İtalyan basınının iddiasına göre; sarı-kırmızılı kulüp, Khedira konusunda bilgi aldı. Ancak kulüpler düzeyinde veya oyuncunun menajeri ile iletişime geçilmediği belirtildi.