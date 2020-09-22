TRANSFER

Marcao'nun değeri belli oldu: Newcastle dışında bir İngiliz takımı daha istiyor

Galatasaray, Avrupa’dan birçok takımın ilgisini çeken Brezilyalı stoperin değerini 18 milyon Euro olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar, 15 milyon Euro peşin ücretin yanı sıra 3 milyon Euro da başarı bonusu istiyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Marcao

Marcao

Birçok Avrupa devinin dikkatini üzerine çeken Marcao, Galatasaray’da kıymete bindi. Sezona iyi bir başlangıç yapan Brezilyalı oyuncuyu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın ardından İtalya Serie A ekiplerinden Roma da gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takımda kazandığı yıllık 850 bin Euro garanti ücreti az bulan ve ayrılmaya sıcak bakan 24 yaşındaki oyuncuya şartlı izin çıktı. Teknik heyet, gelecek teklifin uygun olması halinde değerlendirileceğini bildirdi. Yönetim ise Marcao’nun değeri 18 milyon Euro olarak belirlendi. 15 milyon Euro peşin para talep eden sarı-kırmızılı kulüp, performans-başarı bonuslarıyla toplam 18 milyon Euro kazanmanın planlarını yapıyor. Roma kulübünün bu rakamlara çıkmasının zor olduğu öğrenilirken, Galatasaray yönetimi İngiltere’den gelecek teklifleri bekliyor. Marcao’ya Newcastle United dışında bir İngiliz kulübünün daha talip olduğu öğrenilirken, bu takımın Fulham olabileceği konuşuluyor. Marcao, 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde Portekiz’in Chaves ekibinden 4 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

İtalya’dan Khedira iddiası

  • Orta sahayı güçlendirmek için oyuncu arayışlarına devam Galatasaray’ın, Juventus tarafından gözden çıkartılan Sami Khedira için devreye girdiği iddia edildi. İtalyan basınının iddiasına göre; sarı-kırmızılı kulüp, Khedira konusunda bilgi aldı. Ancak kulüpler düzeyinde veya oyuncunun menajeri ile iletişime geçilmediği belirtildi.

Galatasaray'da Marcao'nun değeri artıyor: Tite'nin scoutları raporlarını istedi
Galatasaray'da Marcao'nun değeri artıyor: Tite'nin scoutları raporlarını istedi

Galatasaray’ın 2019 Ocak ayında Portekiz ligi takımlarından Chaves’ten 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Brezilyalı savunma oyuncsu Marcao’nun Roma’ya transferi gündemde.Sarı kırmızılıların en önemli futbolcuları arasında gösterilen 24 yaşındaki savunma oyuncusunun Roma’ya transferi hakkında teknik direktör Fatih Terim, "Kulübümüz Marcao'yu göndermeyi uygun görürse yenisini buluruz. Bırakın çok isteyenlerimiz olsun” ifadelerini kullanmıştı.Marcao’nun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini korurken çok önemli bir bilgi ortaya çıktı. Buna göre Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite’nin scout ekibinin Marcao ile ilgili uzun süredir izlemeler yaptığı ve Galatasaray’dan oyuncuya dair performans bilgilerini istediği öğrenildi.Tite’nin ilerleyen dönemde elindeki kadro havuzunda olmasını istediği Brezilyalı savunma oyuncusu ile ilgili milli takım iddialarının ortaya çıkması Roma’ya transfer sürecini de etkileyebilir.Galatasaray yönetiminin 4 milyon Euro’ya aldığı Marcao için 15 milyon Euro’nun altında gelecek tüm teklifleri reddedeceği, bunun yanı sıra kontratına sonraki satıştan pay maddesi koydurmak istediği belirtildi.

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