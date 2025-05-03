Mayıs'ta ilk rakip Sivas

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bugün Sivasspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ligde geride kalan 31 müsabakada 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 80 puan topladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetisindeki Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider girdi. Konuk kırmızıbeyazlı ekip ise 32 mücadelede 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 34 puan toplayan Sivasspor, averajla küme düşme hattındaki Bodrum FK ve Alanyaspor'un önünde 15. sırada bulunuyor.





SİVAS’TA 10 KİŞİYLE KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısındaki maçı 3-2 kazandı. Ligin 15. haftasında Sivas'ta yapılan müsabakanın 15. dakikasında 1 kişi eksik kalan, 25. dakikada ise 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı takım, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Öte yandan Galatasaray, kendi sahasındaki son 15 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım, bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 15 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 15 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.





TEK YENİLGİ BEŞİKTAŞ’TAN

Bu sezon Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası dahil tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 5 maçı da kazandı. Sarı-kırmızılılar, bugün taraftarı önünde Sivasspor’u yenerse, takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını maç fazlasıyla 8’e çıkaracak. Yarın evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Fenerbahçe’nin olası puan kaybı, sonrasındaki 4 haftada Galatasaray’ın elini daha da kuvvetlendirecek.



