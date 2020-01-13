SERİE A

Merih Demiral sezonu kapattı

Juventus'un Roma ile oynadığı maçta sakatlanan Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağının koptuğu ve milli oyuncunun sezonu kapattığı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merih Demiral

Merih Demiral

İtalya Seria'da Roma sahasında Juventus'u konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı. Karşılaşmanın 3. dakikasında fileleri havalandıran Merih Demiral, 16. dakikadaysa şansız bir an yaşadı. Juventus atağında, yükseldiği hava topu sırasında yere kötü şekilde düşen Merih Demiral, sakatlık geçirdi. Maça devam etmek isteyen Demiral’ı Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri oyundan alarak Matthijs De Ligt’i oyuna soktu.

  • Çekilen MR sonrasında Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve milli oyuncunun sezonu kapattığı açıklandı.

Dybala ve Ronaldo'dan Merih paylaşımı

Bu arada, Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala’dan da maçta sakatlanan takım arkadaşı Merih Demiral ile Romalı Zaniolo'ya destek mesajı geldi.

Dybala, Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Demiral ve Zaniolo’nun sakatlıkları sebebiyle çok üzgünüm. Merih, seni daha güçlü ve çabuk dönmeni bekliyorum. Nicolo sana da bol şans diliyorum. Daha iyi şekilde döneceksin" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo da Merih için paylaşım yaparak" "Geçmiş olsun kardeşim" diye yazdı.

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