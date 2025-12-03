Merih Demiral'ın maaşı dudak uçuklattı: Rekor ona ait

A Milli Takımımızın yıldız futbolcularından Merih Demiral, Al-Ahli ile 2029’a kadar rekor bir ücretle sözleşme uzattı.
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ahli, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu Merih Demiral ile yeniden anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Demiral’ın kontratının 2029 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.
Merih Demiral ne kadar kazanıyor?
Al-Ahli’de üçüncü sezonunu geçiren 26 yaşındaki savunma oyuncusunun yeni sözleşmesiyle yıllık 13 milyon Euro kazanacağı ve Türk futbolcular arasında en yüksek gelire sahip isim olmayı sürdürdüğü kaydedildi.