Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Merih Demiral'ın maaşı dudak uçuklattı: Rekor ona ait

Merih Demiral'ın maaşı dudak uçuklattı: Rekor ona ait

22:103/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Merih Demiral, Al Ahli ile sözleşme yeniledi
Merih Demiral, Al Ahli ile sözleşme yeniledi

A Milli Takımımızın yıldız futbolcularından Merih Demiral, Al-Ahli ile 2029’a kadar rekor bir ücretle sözleşme uzattı.

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ahli, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu Merih Demiral ile yeniden anlaşmaya vardı.


Kulüpten yapılan açıklamada, Demiral’ın kontratının 2029 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.


Merih Demiral ne kadar kazanıyor?

Al-Ahli’de üçüncü sezonunu geçiren 26 yaşındaki savunma oyuncusunun yeni sözleşmesiyle yıllık 13 milyon Euro kazanacağı ve Türk futbolcular arasında en yüksek gelire sahip isim olmayı sürdürdüğü kaydedildi.



#merih demiral
#al-ahli
#suudi arabistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık PPK toplantısı detayları