Mert Günok'un sahalara dönüş tarihi belli oldu

Mert Günok, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılmıştı.
Yaşadığı sakatlık sonrası A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Beşiktaş'ın deneyimli eldiveni Mert Günok'un sahalara dönüş zamanı belli oldu.
Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Mert Günok'tan Beşiktaş'a iyi haber geldi.
Konyaspor maçıyla dönüyor
Konyaspor maçıyla dönüyor
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Mert Günok milli aranın ardından oynanacak Konyaspor maçında yeniden eldivenlerini giyebilecek.
Kalesini 4 kez gole kapadı
Kalesini 4 kez gole kapadı
Mert Günok bu sezon 11 maça çıktı. 35 yaşındaki eldiven bu karşılaşmalarda 13 gol yerken, 4 kez de kalesini gole kapadı.
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