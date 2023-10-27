Metin Öztürk'ten şamiyonluk açıklaması: Taraftarımız bayrakları hazırlasın

Metin Öztürk Galatasaray taraftarına seslendi.
Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkati çeken ifadeler kullandı.
Öztürk'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Rizespor kısa bir ara verdi ve tekrar döndü. İlginç sonuçlar alıyor. Rizespor, Karadeniz'in dalgaları gibi... Beklenmedik galibiyetler, beklenmedik mağlubiyetler alıyor. Böyle futbol şehirlerinin takımlarıyla oynamayı çok seviyoruz. Sonrasında Kasımpaşa ve Bayern Münih maçlarımız var. Hatay deplasmanı için İstanbul'a gelmeden, üç gün orada kalacağız ve Hatay'a devam edeceğiz. İyi oynayan kazansın."
"Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Geçen sene 'Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın' dedik. Taraftarlarımız yine bayraklarını hazırlarsın."
"Bayern Münih maçına 3 puan için gideceğiz. Bir iddia varsa, Galatasaray kazanmak için oynar. Bayern Münih maçında kısmetsizdik. Şans bizden yana değildi. 90 değil, 190 dakika da olsa o gün 'Galatasaray kazanır' derdim. Bayern Münih'in maçta bir üstünlüğü yoktu."
Metin Öztürk ayrıca Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçını yurt dışında oynayama sıcak bakmadıkları söyledi.