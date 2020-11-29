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Mike Tyson 54 yaşında ringe çıktı: Mike Tyson'ın son maçını izle

Mike Tyson 54 yaşında ringlere geri döndü

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile 4 farklı sıklette şampiyonluk yaşayan Roy Jones arasındaki gösteri maçı beraberlikle sonuçlandı.

Haber Merkezi AA
Tyson 15 yıl sonra yeniden ringe çıktı.

Tyson 15 yıl sonra yeniden ringe çıktı.

Fotoğraf: Joe Scarnici / Reuters

ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da düzenlenen müsabaka, ikişer dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirildi.

Son olarak 2005'te ringe çıkan 54 yaşındaki Tyson, iki yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones karşısında daha agresif gözükse de iki boksörün birbirlerini yaralamaktan kaçındığı gösteri mücadelesi beraberlikle sona erdi.

  • Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" unvanını almıştı.Jones'un ise kariyeri boyunca 47'sini nakavtla kazandığı 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

Ağır sıklet unvan maçının galibi Tyson Fury
Ağır sıklet unvan maçının galibi Tyson Fury

ABD'nin Las Vegas kentindeki MGM Grand Garden Arena'da yapılan maçta WBC şampiyonu Wilder ile eski Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet boks şampiyonu Fury karşı karşıya geldi.Son yılların en heyecanlı boks mücadelelerinden birisine sahne olan maçta rakibine büyük üstünlük kuran 31 yaşındaki Fury, Wilder'i 7. rauntta nakavtla yenerek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.İkili arasında ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da 2018 yılında yapılan ilk karşılaşmada, Wilder, rakibini 9 ve 12. rauntta iki kez düşürmeyi başarırken, Fury ise müsabakanın büyük bölümünde rakibinden daha atak bir performans sergiledi ve müsabaka beraberlikle sonuçlanmıştı.41'i nakavtla olmak üzere 42 maçını kazanan 34 yaşındaki Wilder, kariyerinin ilk yenilgisini alırken, Fury ise 21'i nakavtla 30 karşılaşmadan galip ayrıldı. Üçüncü maç olasılığı da varİki boksörün, rövanşın ardından bir kez daha karşılaşma olasılığı bulunuyor.Rövanş maçı kontratının içeriğine ilişkin İngiliz basınına bilgiler veren Fury'nin menajeri Frank Warren, "Rövanşı kaybeden taraf, 30 gün içinde yeniden maça çıkma talebinde bulunabilir. Yenen boksör de bu talebi kabul etmek zorunda" ifadelerini kullandı.#ANDTHENEW WBC CHAMPION OF THE WORLD... TYSOOOOOON FURYYYYYY!! #WBC #CONQUEReverything #Boxing #WilderFury2 pic.twitter.com/jjLmdWA67q&mdash; World Boxing Council (@WBCBoxing) 23 Şubat 2020

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