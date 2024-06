Milli futbolcularımız EURO 2024 için iddialı

Kampın güzel geçtiğini belirten Yusuf, "Sizlerin huzurunda federasyonumuza teşekkür etmek istiyoruz. Bize çok güzel bir tesis ayarladılar. Her anlamda çok iyi. Biz de çok iyi çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası'na çok az kaldı. Son antrenmanları, son taktikleri, son denemeleri yapıyoruz. Şampiyonaya çok hazır ve diri bir şekilde girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonada ilk maçlar çok önemlidir. 'Nasıl başlarsan öyle devam edersin' derler" diyen Yusuf, "(Gürcistan karşılaşmasının) Hem motivasyonumuz hem de gruptan çıkmak için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İyi de çalışıyoruz. Umarım karşılığını alırız. Almanya'da evimizde gibi hissediyoruz. Sağ olsunlar milletimiz her zaman yanımızda oluyor. Nereye gitsek her zaman bizimle beraberler. Almanya'da Türklerin yaşaması bizi çok mutlu ediyor. Dün taraftarlara açık bir şekilde antrenman yaptık. İnsanların heyecanı bizi çok mutlu ediyor. İddialı bir oyuncuyum. Kendime de güvenim her zaman yüksektir. Böyle bir hedef koymamız lazım ki ona göre motivasyonumuz yüksek olsun" ifadelerini kullandı.