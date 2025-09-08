Yeni Şafak
Milli masa tenisçilerden 6 madalya

Milli masa tenisçilerden 6 madalya

17:048/09/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İbrahim Gündüz, altın madalya kazanan sporcularımız arasında yer aldı.
İbrahim Gündüz, altın madalya kazanan sporcularımız arasında yer aldı.

Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre 9 ülkenin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen organizasyonda tekler, çiftler, takım ve karışık çiftler kategorilerinde müsabakalar yapıldı.


Şampiyonada madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Altın:
İbrahim Gündüz (tek erkekler), Ece Haraç ile Özge Yılmaz (çift kadınlar), Uğurcan Dursun ile Simay Kulakçeken (karışık çiftler)

Gümüş:
Kadın ve erkek masa tenisi takımı

Bronz:
Ece Haraç (tek kadınlar)



#Balkan Masa Tenisi Şampiyonası
#İbrahim Gündüz
#Ece Haraç
#Özge Yılmaz
#Uğurcan Dursun
#Simay Kulakçeken
