Yine 12’den vururuz

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda aldıkları madalyalarla göğsümüzü kabartan milli okçularımız Nihat Türkmenoğlu, Öznur Cüre ve Bahattin Hekimoğlu duygularını Yeni Şafak ile paylaştı. Milli sporcularımız elde ettikleri başarılardan dolayı mutlu olduklarını dile getirirken, gözlerini Paris 2024’e diktiler

Nihat Türkmenoğlu: Paris’te altın alacağım

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde gümüş madalya kazanan ve altın madalyayı bir puanla kaçıran Nihat Türkmenoğlu, turnuvayı değerlendirdi. Paralimpik Oyunları’nın katıldığı uluslararası ilk yarışma olduğunu belirten Türkmenoğlu, “Ülkemi, kulübümü orada en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Sıralama atışlarında 661 puanla Paralimpik Oyunları rekoru kırdım” dedi. Yarı finalde Bahattin Hekimoğlu ile karşılaşmalarına değinen milli sporcu, “İki Türk karşılaşması oldu. Bunun hayalini finalde karşılaşmak olarak kuruyorduk. Orada kazanan-kaybeden olmayacaktı. Ben o gün biraz daha iyi günümdeydim” yorumunda bulundu. Altın madalyanın içinde ukte olduğunu belirten milli okçu, “Final de benim için keyifli oldu. Kıran kırana geçti. Altın madalyaya çok yaklaşmıştım. Son 2 ok kala, 1 puan öndeydim. Ama rakibim benden daha tecrübeliydi. 2024 Paris’te daha azimli, daha başarılı, daha güçlü bir Nihat olacak. Çok çalışıp orada altın madalyayı şansa bırakmayacağım” şeklinde konuştu.

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Öznur Cüre: Hayallerim gerçek oldu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda takım arkadaşı Bülent Korkmaz ile birlikte makaralı yay karışık takım açık kategorisinde gümüş madalya alan Öznur Cüre, hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Milli okçu, “Tokyo 2020 hayalimdi. Sporcuların zirvesidir olimpiyatlar ve paralimpik oyunları. Orada olmak çok ayrı bir histi. Olimpiyat köyünde, evde ve yatakta çok hayaller kurdum. Şükürler olsun ki, o tarz bir platformda takım arkadaşımla birlikte hayallerimi gerçekleştirebildim” dedi. Bu spora Bahattin Hekimoğlu vasıtasıyla giriş yaptığını dile getiren Cüre, “Bir engelli olarak öncelikle tedavimize özen gösteriyorduk. Kaza geçirmeden önce de sporculuk hayatım vardı. Tekvandocuydum. Spor benim hayatım ve sporu çok seviyorum. Bana masa başı bir iş verseler yapamam. Benim işim değil. Tavsiyeler üzerine bu sporu yapmak istediğimi anladım. Bahattin Hekimoğlu, kampa giderken yol üstü uğradı ve benimle konuştu. Kamp dönüşü beni aldı ve Okçular Vakfı’na getirdi. Beni buraya bıraktı ve ‘Bundan sonrası sende’ dedi” açıklamasını yaptı.

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Bahattin Hekimoğlu: Haklı bir gurur yaşıyorum

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde bronz madalya kazanan Bahattin Hekimoğlu, başarısının hikayesini anlattı. Paralimpik Oyunları’nda ilk kez mücadele ettiğini belirten Hekimoğlu, “Okçular Vakfı’nda 2017 yılında bu spora başladım. 2018 yılında ilk uluslararası yarışmamda Avrupa Şampiyonası’nda ülkeme ilk altın madalya getirmenin gururunu yaşadım. 2019’da Dünya Şampiyonası’nda da yine büyük bir başarıya imza atarak ülkeme altın madalya getirdim. Yapmış olduğum dereceler Türkiye tarihinde ilk ve tek. Bunun da haklı gururunu yaşıyorum” dedi. Paralimpik Oyunları’nın diğer turnuvalara hiç benzemediğini belirten milli okçu, “Paris 2024’te madalyamın rengini altına çevirmek istiyorum” yorumunda bulundu. Kendisiyle benzer durum yaşayan insanlara da seslenen Hekimoğlu, “Ben ilk kazayı geçirdiğimde ilk 2 sene kendimi eve hapsettim. Bu ister istemez oluyor. Ben inanıyorum ki evlerde onlarca, yüzlerce şampiyonlar yatıyor. Bir hedef koyup, bu hedefin peşinde koşsunlar. Bir gün onu başaracaklarına inanıyorum. Eve kendilerini hapsetmesinler” dedi.

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