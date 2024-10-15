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Milot Rashica milli takımda sakatlandı: Maça devam edemedi

Milot Rashica milli takımda sakatlandı: Maça devam edemedi

22:3115/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
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Rashica
Rashica

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, ülkesinin Güney Kıbrıs ile oynadığı maçın 16. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Uluslar C Ligi 2. Grup karşılaşmasında Kosova sahasında - Güney Kıbrıs'ı konuk etti. Kosova'da Milot Rashica maça ilk 11'de başladı.

Başarılı kanat oyuncu müsabakanın 16. dakikasında sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi. Sakatlanan Rashica'nın yerine oyuna Muslija'ya dahil oldu.

28 yaşındaki futbolcunun son durumu yapılacak kontrollerinin ardından belli olacak.




#Milot Rashica
#Kosova
#Beşiktaş

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