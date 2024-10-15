Milot Rashica milli takımda sakatlandı: Maça devam edemedi

Kosova, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 3.maçında Litvanya'yı 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri Edon Zhegrova ile Ermal Krasniqi kaydetti. Milot Rashica, 65.dakikada takımının attığı ikinci golün asistini yaptı.