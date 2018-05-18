Milwaukee Bucks'ta Budenholzer dönemi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Milwaukee Bucks, başantrenörlük görevine Mike Budenholzer'ı getirdiğini duyurdu.

Milwaukee Bucks'ın genel menajeri Jon Horst, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki Budenholzer ile başantrenörlük konusunda anlaştıklarını belirtti.

Mike Budenholzer'ın daha önce çalıştırdığı takımlarla önemli başarılar elde ettiğini hatırlatan Genel Müdür Jon Horst şu ifadeleri kullandı:

"Herkes tarafından saygı duyulan, oyuncu gelişimi konusunda özel yeteneklere sahip bir antrenörle anlaştık. Liderliği, basketbol bilgisi ve şampiyonluk deneyimlerinden faydalanarak takımımızı bir üst seviyeye taşımak istiyoruz."

NBA'in en iyi taktisyenleri arasında kabul edilen Mike Budenholzer, 2013-18 yılları arasında çalıştırdığı Atlanta Hawks ile bu sezon hariç üst üste 4 kez play-off'lara kalmıştı. Hawks ile 2014-15 sezonunda 60 galibiyet alarak NBA'de yılın başantrenörü seçilen Budenholzer, takımını Doğu Konferansı finallerine taşımıştı.