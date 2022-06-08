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Modric yeni sözleşmeye imzayı attı

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Hırvat futbolcusu Luka Modric'in sözleşmesini 30 Haziran 2023'e kadar uzattı.

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Haber Merkezi AA
Modric yeni sözleşmeye imzayı attı
Modric, Real Madrid formasıyla 5 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Real Madrid, 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Modric'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

İspanyol takımına 2012 yazında Tottenham Kulübü'nden gelen Modric, son 10 sezonda 436 maçta forma giyip, 31 gol ve 73 asist istatistiğiyle oynadı.

Transfer döneminde bu zamana kadar sadece Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger'i renklerine bağlayan eflatun-beyazlı kulübün, Monaco'dan 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi de kısa sürede transfer etmesi bekleniyor.

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