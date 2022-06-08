Modric yeni sözleşmeye imzayı attı

Real Madrid, 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Modric'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
İspanyol takımına 2012 yazında Tottenham Kulübü'nden gelen Modric, son 10 sezonda 436 maçta forma giyip, 31 gol ve 73 asist istatistiğiyle oynadı.
Transfer döneminde bu zamana kadar sadece Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger'i renklerine bağlayan eflatun-beyazlı kulübün, Monaco'dan 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi de kısa sürede transfer etmesi bekleniyor.
Florentino Pérez 👕 @lukamodric10 #RealMadrid | #Modrić2023 pic.twitter.com/DOpnycd21J
Florentino Pérez 👕 @lukamodric10 #RealMadrid | #Modrić2023 pic.twitter.com/DOpnycd21J— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2022