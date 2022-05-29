Monaco'da "pole" pozisyonu Leclerc'in

Sıralama turlarında 1 dakika 11.376 saniyelik süresiyle ilk sırayı alan Leclerc, Monaco'daki 3,3 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden düzenlenecek yarışa ilk sıradan başlama hakkı kazandı.
Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, 0.225 saniye farkla ikinci, Red Bull'dan Meksikalı Sergio Perez ise 0.253 saniye geride üçüncü oldu.
Şampiyonada sezonun 7. yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.
Ride onboard with @Charles_Leclerc as he secured his third pole in a row! 👊#MonacoGP #F1 @pirellisport pic.twitter.com/ZIbTetgBCU
Ride onboard with @Charles_Leclerc as he secured his third pole in a row! 👊#MonacoGP #F1 @pirellisport pic.twitter.com/ZIbTetgBCU— Formula 1 (@F1) May 28, 2022