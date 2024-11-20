Montella Karadağ yenilgisinin sebebini açıkladı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. hafta karşılaşmasında puanı olmayan Karadağ'a 3-1 mağlup oldu.





Yenilginin ardından teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısında soruları yanıtladı.





Vincenzo Montella şöyle konuştu:

'Futbolcularımızı hayal edemiyorum'

"Çok üzgünüz hepimiz. Uluslar Ligi'nde liderliği hak ediyorduk. Son maça nazaran bakınca hak ettiğimiz liderlik vardı. Futbol sahası denemeyecek kadar kötü sahada futbol oynandı. Biz kenarda zor ayakta duruyorduk, futbolcularımızı hayal edemiyorum. Futbolcularımı yüreklerinden ve mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. İstediğimiz sonuç bu değildi. Çok üzgünüz."

'Sonuna kadar mücadele ettik'

"Aslında maçtan önce kolay bir maç olmayacağını söylemiştim. Sonuna kadar mücadele ettik. Mücadele maçıydı bu. Futbol oynanmayacak kadar kötü bir zeminde futbol oynamaya çalıştık. Son ana kadar korakor gittik ama rakip bir tık daha öndeydi. Sonuç nedeniyle üzgünüz ama oyuncularım sonuna kadar uğraştı."

'Bazıları oynayamadı, bazılarının sakatlığı vardı'

"Bu seviyelerde, bu tarz sahada futbol oynamaya çalışamıyorsunuz bile. Futbolcularımla daha çok gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele ettiler. Bir çoğu bu kampa en iyi durumuyla gelemedi. Bazıları oynayamadı, bazılarının sakatlığı vardı. Bir mağlubiyetle dengemizi bozup tüm yaptıklarımızı göz ardı edemeyiz. Son 1 yıldır rekabet gücümüzün ne kadar yüksek olduğunu herkese gösterdik."

'Fiziksel kapasiteyi yükseltebilirdik'

"Sonrasında konuşmak kolay ama teknik kapasiteyi düşürüp fiziksel kapasiteyi yükseltebilirdik. Ancak, bu da benim oyun felsefeme karşı olurdu."





'Bunu da sahada sonuçla ödedik'

"Saha zemini gerçekten bu seviyelerde oynanmayacak kadar kötüydü. Alışılmışın dışında bir maç oldu. Futbolcularım sonuna kadar mücadele ettiler. Biz daha teknik kapasitesi yüksek bir takımız, onlar kadar fiziksel bir takım değiliz. Bunu da sahada sonuçla ödedik."











