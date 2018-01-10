Moussa Sow Bursaspor'la anlaştı

Bursaspor'un Moussa Sow transferinde anlaşma sağladığı ve tecrübeli futbolcuyu 6 aylığına kiraladı.
Moussa Sow'un sözleşmesi sezon sonuna kadar geçerli olacak. Al-Ahli'de forma giyen yıldız futbolcunun takımında mutsuz olduğu kaydedildi.
Hatırlanacağı üzere Bursaspor Başkanı Ali Ay önceki günlerde yaptığı açıklamada Sow ve Twumasi ile ilgilendiklerini haber beklediklerini ifade etmişti;
Moussa Sow ve Twumasi için şartlarımızı sunduk, teklifimizi yaptık. Gelecek yanıta göre de hareket edeceğiz.
- Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Senegalli forvet, sezon sonunda takımına dönerek Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynamaya devam ediyordu. Bu süreçte 31 yaşındaki futbolcu 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
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