SÜPER LİG

Moussa Sow Bursaspor'la anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Moussa Sow'u 6 aylık kiralama konusunda prensip anlaşması sağladı. Senegalli forvetin kısa süre içinde Bursa'ya gelerek takıma katılacağı kaydedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Moussa Sow.

Moussa Sow.

Bursaspor'un Moussa Sow transferinde anlaşma sağladığı ve tecrübeli futbolcuyu 6 aylığına kiraladı.

Moussa Sow'un sözleşmesi sezon sonuna kadar geçerli olacak. Al-Ahli'de forma giyen yıldız futbolcunun takımında mutsuz olduğu kaydedildi.

Hatırlanacağı üzere Bursaspor Başkanı Ali Ay önceki günlerde yaptığı açıklamada Sow ve Twumasi ile ilgilendiklerini haber beklediklerini ifade etmişti;

Moussa Sow ve Twumasi için şartlarımızı sunduk, teklifimizi yaptık. Gelecek yanıta göre de hareket edeceğiz.
  • Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Senegalli forvet, sezon sonunda takımına dönerek Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynamaya devam ediyordu. Bu süreçte 31 yaşındaki futbolcu 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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