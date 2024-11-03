Muslera zirvede bırakmak istiyor

2011-2012 sezonunda Lazio'dan transfer edilen Fernando Muslera, Galatasaray'la adeta tarih yazdı. 7 kez Süper Lig, 6 kez Süper Kupa ve 4 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Muslera, 521 maçla Galatasaray tarihinde en çok forma giyen yabancı oyuncu konumunda yer alıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte birçok rekora da imza atan Muslera, bu sezon hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'ni kazanarak futbolu zirvede bırakmak istiyor.