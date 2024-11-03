Muslera zirvede bırakmak istiyor

Sezon sonu bitecek kontratının ardından ülkesine dönmeyi planlayan Fernando Muslera, sezonu şampiyonluklarla taçlandırmak istiyor. Deneyimli kaleci, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde zirveye ulaşarak kariyerini bitirmeyi planlıyor.
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği başarılı sezonların ardından kariyerine nokta koyma kararı aldı. Sarı-kırmızılı takımla kontratı sezon sonunda bitecek olan 38 yaşındaki futbolcu, emekliye ayrılacak.
Muslera'nın bu kararı almasında özellikle ülkesi ve ailesine çektiği özlem yatıyor. Tecrübeli kaleci, futbolu bıraktıktan sonra ülkesi Uruguay'a gitmeyi planlıyor.
2011-2012 sezonunda Lazio'dan transfer edilen Fernando Muslera, Galatasaray'la adeta tarih yazdı. 7 kez Süper Lig, 6 kez Süper Kupa ve 4 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Muslera, 521 maçla Galatasaray tarihinde en çok forma giyen yabancı oyuncu konumunda yer alıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte birçok rekora da imza atan Muslera, bu sezon hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'ni kazanarak futbolu zirvede bırakmak istiyor.