Spor Musleralı Cimbom Denizliye patladı
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Muslera’lı Cimbom Denizli’ye patladı

Muslera’lı Cimbom Denizli’ye patladı

Beşiktaş derbisinden yenilgiyle ayrılan Galatasaray, Denizlispor’u farklı yenerek moral buldu. Emre Akbaba, Feghouli, Donk, Muhammet (K.K.), Belhanda ve Sekidika’nın golleriyle kazanan sarı-kırmızılı takım zirve takibini sürdürdü. Cimbom, evindeki son iki maçta Gençlerbirliği'nden sonra Denizlispor'a da 6 gol attı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Cimbom, evindeki son iki maçta Gençlerbirliği'nden sonra Denizlispor'a da 6 gol attı.
Cimbom, evindeki son iki maçta Gençlerbirliği'nden sonra Denizlispor'a da 6 gol attı.

Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Denizlispor’u konuk eden Galatasaray, maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş’a yenilen sarı-kırmızılı takım, Denizlispor karşısında hanesine yazdırdığı 3 puanla ligde rahat bir nefes aldı. Denizlispor ise ligde üst üste 6. puan kaybını yaşadı.

  • 8. dakikada Belhanda’nın pasında Emre Akbaba, gelişine vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. 17’de Babel’in pasıyla ceza sahası içerisine giren Feghouli sert bir şutla ağları sarstı: 2-0. 34’de Sagal’ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Recep’in şutunda Muslera geçit vermedi. 45+1’de Emre Akbaba’nın kullandığı kornerde Donk kafa vuruşuyla skoru 3-0'a getirdi. 48. dakikada Rodallega’nın ara pasıyla ceza sahasına giren Tusha plase vuruşla durumu 3-1 yaptı.

53’de Emre Akbaba, direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Pantilimon direk dibinde topa sahip oldu. 59’da Belhanda’nın ara pasıyla ceza sahasına giren Feghouli’nin şutunu kaleci parmak uçlarıyla kornere çeldi. 60. dakikada Saracchi’nin şutunda kaleciden dönen top Muhammet'in göğsüne çarpınca top kendi ağlarına gitti: 4-1. 64'de Linnes’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Belhanda skoru 5-1 yaptı. 90+2'de Sekidika ise skoru belirledi: 6-1.

Transfer için görüşmelerimiz oldu

  • Galatasaray, "AslanGibiSponsor" hashtag'i ile kulübe bağış yaparak destek olmak isteyen taraftarları için hesap numaraları yayımladı. Başkan Mustafa Cengiz konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Genel olarak taraftarımızın kulübe, maddi duruma sahip çıkmaya çalıştığını gördüm. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İlk destek olarak ben 500 bin TL bağışlıyorum. Abdurrahim Albayrak da 500 bin TL bağışlıyor" dedi. Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Cengiz "Temaslarımız ve görüşmelerimiz oldu. İnşallah bir noktaya geliriz" ifadelerini kullandı.
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