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Mustafa Cengiz'den Tarık Çamdal'a olay gönderme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, isim vermeden takımdaki bir futbolcuya gönderme yaptı. Cengiz'in hedefindeki ismin Tarık Çamdal olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cengiz olağanüstü genel kurulda konuştu.

Cengiz olağanüstü genel kurulda konuştu.

Fotoğraf: IHA

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada takımdaki bir futbolcu için dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"Birisi hariç"

Cengiz, "Transfer konusuna girmeyeceğim. Hepsi aktif, değerli futbolcular, birisi hariç" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in bu sözleri büyük yankı uyandırırken, sarı-kırmızılı taraftarlar söz konusu futbolcunun Tarık Çamdal'ı olabileceğini ifade etti.

Cengiz daha önce yaptığı açıklamada ise yine isim vermeden Tarık Çamdal'a şu göndermeyi yapmıştı;

  • "Tolga Ciğerci bazıları gibi 'Yan gel yat Osman' demedi. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum."

Tarık Çamdal, Galatasaray'da olduğu 3 sezonda 42 maça çıkarken 2961 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki futbolcu İtalyan teknik adam Cesare Prandelli döneminde kadroya dahil edilmişti.
Tarık Çamdal, Galatasaray'da olduğu 3 sezonda 42 maça çıkarken 2961 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki futbolcu İtalyan teknik adam Cesare Prandelli döneminde kadroya dahil edilmişti.


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