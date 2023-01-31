NBA'de Doncic sakatlıktan 53 sayıyla döndü

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Mavericks, ağırladığı Doğu Konferansı sonuncusu Pistons'ı mağlup etti.

Sol ayak bileğindeki burkulma nedeniyle bir maç kaçıran Doncic 53 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle Mavericks'i galibiyete taşıdı. 23 yaşındaki Sloven oyun kurucu, kariyerinde 5. kez 50 sayı barajını geçti. Pistons'ta Bojan Bogdanovic'in 29 sayı, 5 ribaunt ve Saddiq Bey'in 18 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.