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Spor

NBA'de Doncic sakatlıktan 53 sayıyla döndü

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Dallas Mavericks, All-Star oyuncusu Luka Doncic'in 53 sayı attığı Detroit Pistons maçını 111-105 kazandı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:44 . 31/01/2023 Salı
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Luka Doncic, 53 sayı attı.

Luka Doncic, 53 sayı attı.

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Mavericks, ağırladığı Doğu Konferansı sonuncusu Pistons'ı mağlup etti.


Sol ayak bileğindeki burkulma nedeniyle bir maç kaçıran Doncic 53 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle Mavericks'i galibiyete taşıdı. 23 yaşındaki Sloven oyun kurucu, kariyerinde 5. kez 50 sayı barajını geçti. Pistons'ta Bojan Bogdanovic'in 29 sayı, 5 ribaunt ve Saddiq Bey'in 18 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.


Wizards art arda 6. galibiyetini aldı

Doğu Konferansı'nda play-in potasına girmeye çalışan Washington Wizards, San Antonio Spurs'ü 127-106 yendi. Spurs deplasmanında 1999'dan bu yana ilk kez kazanan Wizards, galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Wizards'ta 25 sayı, 9 ribauntla oynayan Deni Avdija ve 21 sayı, 7 ribaunt, 7 asist üreten Bradley Beal öne çıktı.


Peş peşe 6. mağlubiyetini yaşayan Spurs'te Keldon Johnson 26 sayı, Zach Collins ise 16 sayı, 11 ribauntla mücadele etti.


Toplu sonuçlar şöyle;

  • Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 109-119
  • Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers: 121-104
  • San Antonio Spurs-Washington Wizards: 106-127
  • Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 111-118 (Uzatmada)
  • Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 120-128
  • Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 111-105
  • Phoenix Suns-Toronto Raptors: 114-106
  • Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 129-125


#basketbol
#Luka Doncic
#NBA
#Washington Wizards
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NBA'de Doncic sakatlıktan 53 sayıyla döndü
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