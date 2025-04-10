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Nelsson'a kapılar açık

Nelsson'a kapılar açık

Umut Yılmaz
04:0010/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Victor Nelsson
Victor Nelsson

Galatasaray’ın devre arasında satın alma opsiyonuyla Roma’ya kiraladığı Victor Nelsson, İtalya’da tutunamadı. Yeterli şans bulamayan Danimarkalı oyuncunun sezon sonunda sarıkırmızılı kulübe dönmesi bekleniyor. Roma ekibi, sadece 196 dakika süre alan Nelsson’un 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Galatasaray ise geri dönmesi beklenen Danimarkalı oyuncu için kapıları sonuna kadar açtı. 26 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon takımda kalmak istemesi halinde kadroda tutulacak.


AYRILDIĞINA PİŞMAN

Ara transferde takımdan ayrılmayı çok isteyen Nelsson, Roma tercihine pişman oldu. İtalyan ekibinde süre bulamayan Nelsson, ayrıca başarıdan da uzak kaldı. Serie A’da 7. sırada bulunan Roma, Avrupa Ligi’nde ise Athletic Bilbao’ya elendi. Galatasaray ise hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa yürürken, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılımı hedefliyor. Nelsson, yeniden Devler Ligi’nde boy göstermek için sarıkırmızılıları ön planda tutuyor.


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