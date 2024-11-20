Nihat Kahveci'den Vincenzo Montella'ya sert sözler: Yerden yere vurdu

A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'da adeta kabus gibi bir gece yaşadı. Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. hafta maçında Karadağ'a konuk oldu. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Karadağ'a galibiyeti getiren golleri 29, 45 ve 73. dakikalarda ağları havalandırarak hat-trick yapan Krstovic kaydetti. Türkiye'nin tek golünü ise 37'de Kenan Yıldız attı.





Play-off oynayacağız

Grubun diğer maçında ise Galler, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Galler 12 puanla grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi. Türkiye ise A Ligi'ne yükselmek için beraberliğin yettiği maçta Karadağ'a yenilince 11 puanda kaldı ve play-off'a katılma hakkı kazandı.





Karadağ-Türkiye maçının ardından spor yorumcusu ve eski milli yıldız Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında mücadeleyi değerlendirdi. Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:





'D Ligi futbolu oynadık'

"En kötü senaryoyu yaz, gerçekleşmezdi. Zemin kötü de Karadağ da kötü. Saha koşulları, yağmur hepsi onlara da zordu ama 3 gol attılar. A Ligi değil, D Ligi futbolu oynadık.Faroe Adaları'na yenilmekten daha kötü bir durum. Çıkmayalım play-off'tan. Karadağ, bize 3 tane gol attı. A Ligi'ne çıkıp Almanyalarla, Fransalarla ne yapacağız biz bu kafa yapısıyla."









"90 dakikada heba ettik emekleri"

"Hayatımda bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Koskoca emeği 90 dakikada heba edemezsin. Merih Demiral, İsmail Yüksek rakiple güzel kavga ediyorsunuz da topla kavga edin. Oralar kurtarmaz. Sorun santrforsuzluk da değil. Forvette Barış Alper, Bertuğ, Umut Nayir ve Enes Ünal oynadı. 3-1 yenikken 1 dakika süre vermediğin Semih Kılıçsoy'u oyuna atıyorsun. 'Aman Semih üzerinden de polemik yemeyeyim' düşüncesindesin. Alma Semih'i maça. Ben yemem."





"Sabote etsen bu kadarı olmaz"

"Oyuna müdahale -10 yanlış. Değişikliklerde -30 yanlışsın. Sabote etsen bu kadar yanlışı yapamazsın. Montella hiç hazırlanmamış maça. Toplam 5 maçta yapacağı hataları tek maçta kullandı. Zaten kurt gibi bekleyenler var. Montella'ya destek çıkacak bir camiası da yok. TFF hoca değişikliği düşünebilir. Hocayı değiştirirlerse 'Neden yolladınız?' demem. Çünkü hak ediyor. O kadar kızgınım."











