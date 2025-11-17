Yeni Şafak
Norveç'ten tarihi başarı: 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

09:5817/11/2025, Pazartesi
IHA
Erling Haaland, Dünya Kupası Elemeleri boyunca sahada yer aldığı 8 karşılaşmanın tamamında gol sevinci yaşadı.
Norveç Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nu 24 puan toplayarak zirvede bitirdi ve böylece 1998 yılından bu yana süren turnuva hasretini dindirdi. Tarihi başarıya imza atan Norveç, grubun son mücadelesinde deplasmanda İtalya’yı ilk yarısı 1-0 ev sahibinin üstünlüğüyle biten maçta, etkileyici bir performansla 4-1 mağlup etti.

Norveç Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nu 24 puan toplayarak lider olarak tamamladı ve böylece 1998 yılından sonra ilk kez Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazandı.


Norveç, I Grubu'nun son maçında deplasmanda karşılaştığı İtalya'yı ilk devresini 1-0 mağlup kapattığı mücadelede, ikinci yarıdaki üstün oyunuyla 4-1'lik skorla geçti ve grubu zirvede tamamladı. Karşılaşmada Erling Haaland iki, Antonio Nusa ve Jorgen Larsen ise birer kez fileleri havalandırarak Norveç'e galibiyeti getiren isimler oldu. İtalya'nın tek golünü ise Francesco Esposito kaydetti. Bu sonuçla birlikte Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Norveç, tam 27 yıldır süren turnuva özlemine son vermiş oldu.


Norveçli süper yıldız Erling Haaland, FIFA Dünya Kupası Elemeleri boyunca sahada yer aldığı 8 karşılaşmanın tamamında gol sevinci yaşadı ve toplamda 16 kez rakip ağları sarsarak dikkat çekici bir performansa imza attı. 25 yaşındaki gol makinesi, bu elemelerdeki gollerini şu şekilde attı: Moldova'ya karşı 6, İsrail'e karşı 4, İtalya ve Estonya'ya karşı ise 3'er gol kaydetti.


