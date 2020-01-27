Oğuzhan Özyakup Feyenoord yolunda

Beşiktaş'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Hollanda yolunda. Deneyimli futbolcunun Eredivisie'de mücadele eden Feyenoord'a kiralanması için görüşmelere başlandığı ifade edildi.
İki kulüp arasında sözleşme konusunda büyük mesafenin kaydedildiği ve transferin kısa sürede resmiyete döküleceği belirtildi.
- Oğuzhan Özyakup bu sezon Beşiktaş formasıyla 12'si ligde, 5'i Avrupa Ligi'nde ve 3'ü de Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplamda 20 karşılaşmada oynadı. Milli oyuncu bu mücadelelerde 1 gol ve 1 asist kaydetti.
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