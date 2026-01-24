Yeni Şafak
Okan Buruk yine Olimpiyat Stadı'na isyan etti: 'Burada kabusumuz var'



22:59 24/01/2026, Cumartesi
G: 24/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Galatasaray deplasmanda Karagümrük'ü 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk alınan galibiyeti değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

Galibiyetin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk basın toplantısında soruları yanıtladı.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kabusumuz var. Burada çok iyi maç oynadığımızı hatırlamıyorum."

"Mental anlamda iyi olmuyoruz, hazırlanamıyoruz. Nedenini bilmiyorum... Sahaya çıktıktan sonra sanki oyuncuların enerjileri çekilmiş gibi oluyor."

"Üç gün önce temposu yüksek bir maç oynadık ama yorgunluk ilk yarıda olmaz. Çok geriye çekildiğimiz yerler de oldu."

"İkinci yarı uyandık. Erken 3-1 yaptık ve yorgun oyuncuları çıkarmak istedik. Baktığınızda önemli galibiyet. En yakın rakibimizden 4 puan öndeyiz bu maç sonrası."




