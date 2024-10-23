Okan Buruk'tan dikkat çeken tespit: "Check-up testi yaptık"

Galatasaray, Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Elfsborg'u 4-3 mağlup etti.





Galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Teknik direktör Okan Buruk şöyle konuştu:

"Bugün üzücü bir gün. Terör saldırısı haberi bizi derinden yaraladı. İnşallah tekrar yaşamadığımız şeyler olsun."





"Çok fazla pozisyona girdik. İyi bir oyun seyrettirdik. Stada gelen taraftarımızı mutlu ettik. Ama 3 tane yediğimiz golle, check-up testi yaptık yine bizi seyredenlere. Bunları yapmadan, ilk yarıdaki oyun ve skor gibi, skorları da korumak gerekiyor."

"3-4-1-2 sistemiyle Elfsborg'a hazırlandık. Onların 3-4-3 oynayacağını düşünüyorduk, genel planlarımız tuttu. 8-9 gol rahatça atabilirdik. 3-2 olunca korkulu dakikalar ortaya çıkabiliyor. Dizilişi ve topa sahip olmayı kaybetmedik. 4-2 yaptık ama sonra bir hata yapınca, 4-3 oldu. Oyundan genel olarak mutluyum, yediğimiz goller dışında. İlk defa 3-4-1-2 oynadık ve iyi bir iş çıkardık."





"Mauro Icardi baştan sona iyi oynadı, takım savunmasında da yer aldı. Onun adına iyi bir maç oldu."





“Top ve oyun bizdeydi. Avrupa ile fark var lafına inanmıyorum. Oynadığımızda başa baş oynuyoruz. Bayern Münih ve Manchester United örnekleri var. Türk takımlarının da güçlü olduğunu düşünüyorum. Sezon başları zor oluyor bizim için. Bugün de İsveç takımı ile oynadık. Fizik olarak güçlü diyebiliriz. Her anlamda üstündük. Türk takımlarının her takımı yenebileceğini bugün de gösterdik”















