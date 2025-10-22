Yeni Şafak
Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan açıklaması: 'O yüzden yok'

22/10/2025, Çarşamba
22/10/2025, Çarşamba
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynanacak maç öncesi sakatlanan ve kadroya alınmayan İlkay Gündoğan'ın son durumunu açıkladı.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.


Kritik mücadele öncesi konuşan teknik direktör Okan Buruk, son antrenmanda sakatlanan ve maç kadrosunda yer almayan İlkay Gündoğan'ın son durumunu açıkladı.


Okan Buruk maç öncesi şu ifadeleri kullandı;

"İlkay'ın dün bir sakatlığı oldu. O bizi üzdü. Arka adalesinde bir zorlanma oldu. O yüzden yok. Durumu önümüzdeki günlerde netleşecek. Singo'nun sakatlığı var. Onun dışında tüm oyuncularımız hazır."





