Okan Buruk'un şifresi istikrar

Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu kovalayan Galatasaray, kalan haftalarda kadro istikrarını sağlayacak. Sezon içerisinde zaman zaman üçlü savunma, çift forvet gibi denemeler yapan teknik direktör Okan Buruk, son dönemde kazanma alışkanlığı kazanan diziliş ve kadrosunu bozmayacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi eleyen, Süper Lig’de ise Samsunspor karşısında galip gelen sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam sergilenen futboldan memnun kaldı. Buruk, hafta sonu oynanacak Bodrum FK maçında da aynı formasyonla sahaya çıkacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gol krallığı yolunda ilerleyen Victor Osimhen’i kalan haftalarda da tek forvet olarak sahaya sürecek. Alvaro Morata ise kulübede hamle oyuncusu olarak bekleyecek. Osimhen’i kanatlarda ise Yunus ve Barış Alper destekleyecek. Orta sahada ise Lemina, Torreira ve Sara üçlüsü bozulmayacak. Kalede Muslera, defans hattında ise Sanchez, Abdülkerim ve Eren Elmalı’nın yeri değişmeyecek.