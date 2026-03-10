Okçulukta Klasik Yay Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu

Antalya'da düzenlenen milli takım seçme yarışmasının ikinci ayağının ardından milli takım kadrosu duyuruldu. Türkiye Okçuluk Milli Takımı'nın ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşıma göre klasik yay kadınlar ve erkeklerde 4'er sporcu milli takım kadrosuna girmeye hak kazandı.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nda ise Ulaş Berkim Tümer, Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Harun Kırmızıtaş yer aldı.

Makaralı yay kategorisinde milli takım, Antalya'da geçen yıl kasım ayında yapılan milli takım seçme yarışmasının ardından belli olmuştu. İlk 4 sırayı elde eden kadın ve erkek okçular, bu kategoride milli takıma girmişti.