Olay iddia: Kulüp başkanı silahla soyunma odasını bastı

İki oyuncunun tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Zonguldak Kömürspor'un yönetim kurulu üyesi Tayfun Demir, dün oynanan Vanspor FK maçının ardından soyunma odasında darbedilen iki oyuncularının hastaneye kaldırıldığını belirterek, konuyla ilgili soruşturma açılmasını ve Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama yapılmasını istedi.
Demir, yaptığı yazılı açıklamada, 6. hafta maçında deplasmanda Vanspor FK'ye 90+6. dakikada yedikleri golle 1-0 mağlup olduklarını anımsattı.
Maç sonrası istenmeyen olayların yaşandığını anlatan Demir, şunları kaydetti:
"Maç bitiminde Vanspor FK kulüp başkanı, korumaları ve birkaç yönetici, Zonguldak Kömürspor soyunma odasına girerek kalecimiz Egemen ve oyuncumuz Nuri Terliksiz'e önce küfür etmiş, sonrasında ise darbederek yaralamışlardır. Ambulansla hastaneye kaldırılan iki oyuncumuz tedavi altına alınmıştır. Saldırganların silahla tehditler savurduğu görülmüştür. Yaşanılan korku ve vahametin ne denli büyük olduğu buradan anlaşılmaktadır. Bizler, emeğin başkentinin şanlı kulübü olarak, olayları çıkaran kişi ve kişilerin tespit edilerek adli makamlarca derhal soruşturma başlatılmasını ve TFF'nin en kısa sürede açıklama yapmasını beklemekteyiz."
Vanspor Futbol Kulübü Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu, "Özellikle kulüp başkanımızın soyunma odasına silahlı baskın yaptığı yazılmış olması, gerek biz yönetimimizi gerekse camiamızı derinden üzmüştür” dedi.
Hanoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün evimizde misafir ettiğimiz Zonguldak Kömürspor maçının ardından yaşanan talihsiz ve üzücü olayların ardından, özellikle nifak tohumları ekmeye çalışan birkaç sosyal medya ve basın organlarının yapmış ve yayınlamış oldukları asılsız haberler sonrası açıklama yapmak elzem olmuştur. Özellikle kulüp başkanımızın soyunma odasına silahlı baskın yaptığı yazılmış olması, gerek biz yönetimimizi gerekse camiamızı derinden üzmüştür. Bizler örf ve adetlerimiz gereği misafirperverliğiyle bilinen, bunu kendisine şiyar edinen bir millet ve camiayız. Evimizde misafir ettiğimiz tüm kulüp başkanları başta olmak üzere; teknik kadroları ve futbolcu kardeşlerimiz çok iyi bilir ki, gerek maç öncesi misafir edip, gerekse maç sonrası gelenek haline getirdiğimiz; karşı takımın soyunma odasına girip, camiamız adına skor ne olursa olsun tebrik edip, varsa bir eksiğimiz-hatamız diye helallik isteriz. Bugünkü karşılaşma sonrası, önceki sezon takımımızda oynayan, bizlere emek veren, futbolcu kardeşimiz Nuri Terliksiz’in tribünleri kışkırtmak adına hareket çekmesi, ağza alınmayacak küfürler etmesinin akabinde; birçok olaya sebebiyet vermiştir. Yaşanan bu talihsiz olayın ardından kulüp başkanımızın adeta gelenek haline getirdiği ‘misafir takım soyunma odasına gidip hem tebrik edip, hem yaşanan talihsiz olaylarla ilgili istişare niyeti’ ne yazık ki suistimal edilmiştir. Bahse konu darp olayı ve silahlı baskın asla yaşanmamıştır. Bu durumun aksine misafir takımımız kalecisi Egemen Yaylı’nın maç esnasında aldığı darbelerden dolayı, rahatsızlanmış ve hastaneye götürülmüştür. Haberinin ardından kulüp başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz hastaneye intikal etmiş, tedavisinin hızlandırılması amaçlı hastane yönetimi ile görüşmüş ve tedavi süreci boyunca da kendisine eşlik etmişlerdir. Gerek kulüp başkanımıza atfen yapılan bilinçli yalan yanlış haberler, gerekse de camiamızın karalamaya çalışılmasını esefle kınıyoruz. Bu asılsız ve mesnetsiz haberleri yapanlarla ilgili bizatihi hukuksal adımları atacağımızı bildirir, güzel ülkemizin, kalender kulüplerinden olan, Zonguldak Kömürspor ile kardeşliğimizin baki olduğunu bildirir, yaşanan talihsiz olaylarla ilgili üzüntümüzü paylaştığımızı ifade etmek isteriz. Bizler camia olarak sonuç ne olursa olsun, memleketimizde ağırladığımız her camiaya misafir gözüyle bakıp, emanet diye de bilenlerdeniz. Bu minvalde Zonguldak Kömürspor camiasını saygıyla selamlıyor, ligde başarılar diliyoruz.”