Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final karşılaşmasında deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşma 3-2 Olympiakos'un üstünlüğüyle sona erdi.
Sarı-lacivertlilerin golleri 68. dakikada Dusan Tadic (P) ve 74. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
Olympiakos'un gollerini 8. dakikada Kostas Fortounis, 32. Stefan Jovetic ve 57. dakikada Chiquinho attı.
Rövanş karşılaşması 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU
OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
Olympiacos mücadelesine Fred, Ferdi, İsmail ve Djiku gibi dört önemli oyuncusundan yoksun başlayan Fenerbahçe, 9. dakikada 1-0 geriye düştü.
Temsilcimizin iyi başladığı maçta, topla çıkarken Çağlar’ın yaptığı hata sonucu Fortounis, takımını öne geçirdi. Golden sonra oyuna ağırlığını koyan ev sahibi takım, sık sık Fenerbahçeli oyuncuların dengesini bozan savunma arkası koşuları yaparak pozisyonlar bulmaya çalıştı. Ferdi’nin yokluğunda geriden oyun kurmada zorluk çeken ve orta sahası, rakibine göre yumuşak kalan sarı lacivertliler, topun hızını arttıramayınca yapılan her top kaybı kalesinde pozisyona neden oldu.
31. dakikada Jovetic, savunma arkasına attığı koşu sonrasında takımını 2-0 öne geçirdi.
Fenerbahçe’nin geriden oyun kurarken sorun yaşadığını bilen Yunan ekibi, 57. dakikada yine sarı lacivertlilerin topla çıkmaya çalışırken kaybettiği topta, Chiquinho ile farkı 3’e çıkardı.
68. dakikada Tadic penaltıdan attığı golle skoru 3-1’e getirdi.
Ferdi, Fred ve İsmail’in oyuna girmesiyle sahaya enerji koyan Fenerbahçe, kontra atakta İrfan Can ile skoru 3-2 yaptı.
Bu skorla birlikte temsilcimiz tur şansını İstanbul’a bıraktı.