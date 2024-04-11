Olympiacos mücadelesine Fred, Ferdi, İsmail ve Djiku gibi dört önemli oyuncusundan yoksun başlayan Fenerbahçe, 9. dakikada 1-0 geriye düştü.

Temsilcimizin iyi başladığı maçta, topla çıkarken Çağlar’ın yaptığı hata sonucu Fortounis, takımını öne geçirdi. Golden sonra oyuna ağırlığını koyan ev sahibi takım, sık sık Fenerbahçeli oyuncuların dengesini bozan savunma arkası koşuları yaparak pozisyonlar bulmaya çalıştı. Ferdi’nin yokluğunda geriden oyun kurmada zorluk çeken ve orta sahası, rakibine göre yumuşak kalan sarı lacivertliler, topun hızını arttıramayınca yapılan her top kaybı kalesinde pozisyona neden oldu.