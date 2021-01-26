Spor Ömer Ali Şahiner gözyaşlarıyla veda etti
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Ömer Ali Şahiner gözyaşlarıyla veda etti

Başakşehir'e transfer olması beklenen İttifak Holding Konyaspor'un kaptanı Ömer Ali Şahiner, teknik heyet, takım arkadaşları ve personelle vedalaşarak Konya'dan ayrıldı. Ömer Ali'nin şehirden ayrılışını, takımı duygusal bir kliple duyurdu.

Haber Merkezi AA
Veda videosunda duygusal anlar yaşadı.
Veda videosunda duygusal anlar yaşadı.

Konyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesabında yer alan uğurlama videosunda, Ömer Ali Şahiner için MEDAŞ Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki veda töreni görüntüleri yer aldı.

Videoda 29 yaşındaki futbolcunun sahaya yalnız girip bir süre boş koltuklara bakıp ardından gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

"Burası benim yuvam"

Ömer Ali'nin konuşmasına yer verildiği bölümde ise deneyimli futbolcu şu ifadeleri kullandı:

  • "Burası benim evim, yuvam. Ben bu şehirde emekledim, yürüdüm, düştüm. Tekrar ayağa kaktım, koştum. Çok çalıştım çabaladım. Sonunda herkes beni bu şehrin evladı olarak gördü ve bana bu gururu yaşattı. Bir zamanlar benim en büyük hayalimdi bu formayı giymek. Şimdi Konya'da binlerce çocuk bu aşkla yanıp tutuşuyor. Geriye dönüp baktığımda tüm sevdalılarda olduğu gibi, inişler-çıkışlar, heyecanlar ve tarihe kazanan büyük başarılar oldu. Bir zamanlar top oynadığı sokaklarda Ömer Ali formalı çocuklar görmek en büyük mutluluğum. Lig üçüncülüğü, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi… Bunları hepsini armaya sevdalı insanlarla yaşadığım için çok mutluyum. Çünkü ben bu şehre sevdalıyım."

"Ayrılıklar da sevdaya dahil"


"Deplasmana ve kampa gittiğimizde bu şehrin havasını, suyunu, sokaklarını özlerdim" diye konuşan Ömer Ali, şu görüşlerini aktardı:

  • "Yine özleyeceğim ama artık ayrılık vakti geldi çattı. Bir gün bu muhakkak olacaktı, bugüne nasipmiş. Ayrılıklar da sevdaya dahil diyerek üzerimde tırnağının ucu dahi olsa emeği olan herkesten helallik istiyorum. Beni desteklemekten vazgeçmeyen büyük taraftarlarımıza, başkanlarımıza, yöneticilerime, hocalarımıza, takım arkadaşlarıma ve personele teşekkür ediyorum. Bu formayı çok sevdim ve gururla terlettim. Şimdi aynı heyecan, heves ve disiplinle bana inananları mahcup etmemek için çalışacağım. Hoşça kal hüzünlerim, mutluluklarım, anılarım. Hoşça kal güzel şehrim."

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