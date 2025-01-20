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Ömer Erdoğan: Ağır bir mağlubiyet oldu

Ömer Erdoğan: Ağır bir mağlubiyet oldu

22:4920/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Teknik direktör Ömer Erdoğan
Teknik direktör Ömer Erdoğan

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Trabzonspor yenilgisi sonrası konuştu. Erdoğan, talihsiz gecede ağır bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu.


Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, talihsiz bir gece yaşadıklarını belirtti.


'Ağır bir mağlubiyet oldu'

"Bizim için talihsiz bir gece oldu ağır bir mağlubiyet oldu. İlk yarı üst üste goller yedik. İkinci yarı farklı bir oyun denedik ama olmadı. Değişikliklerle oyunu değiştirebilir miyiz diye düşündük. Haftaya bizim için kritik bir maç oynayacağız. Kayserispor bizim rakibimiz. Oradan iyi bir galibiyet alıp bu tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyoruz"





#Ömer Erdoğan
#Sivasspor
#Trabzonspor

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