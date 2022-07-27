Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2’ye kiralandı



Fenerbahçe altyapısından yetişen ve A takıma kadar yükselen Ömer Faruk Beyaz kariyerine Almanya’da devam ediyor. 2021-2022 sezonu başında Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart’a transfer olan genç oyuncu, yalnızca 4 lig maçında forma giymişti.

18 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde ise Bundesliga 2 ekiplerinden 1. FC Magdeburg takımına kiralandı. Ömer Faruk için kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hoş geldin Ömer” ifadelerine yer verildi.

Emre Belözoğlu'nun 'evine kadar gittik' dediği yetenekli futbolcu, Stuttgart'tan gelen teklifi değerlendirmişti.

🤝 Wir leihen Ömer #Beyaz 💙🤍 vom @VfB Stuttgart aus. Der 18-Jährige kann in der Offensive zentral oder auf den Außenbahnen spielen.

👋🏻 Herzlich Willkommen beim FCM, Ömer! 💪🏻

ℹ️ Alle Infos findet Ihr in der 📲 FCM-App und auf 👉🏻 https://t.co/0JVLZtODq7.

_______#EINMALIMMER 💙🤍 pic.twitter.com/TRTgBPY4lQ REKLAM July 27, 2022