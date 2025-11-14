Yeni Şafak
Onvo Büyükçekmece Yönetimi'nden büyük hamle: Transfer yasağı kalktı

17:5414/11/2025, Cuma
Başkan Coşkun Bülbül ve yönetim kurulu
Başkan Coşkun Bülbül ve yönetim kurulu

Onvo Büyükçekmece'yi mali açıdan zor durumda devralan kulüp Başkan Coşkun Bülbül ve yönetimi, kısa sürede önemli bir başarıya imza atarak transfer yasağını kaldırdı. Büyükçekmece, yasağın açılmasıyla birlikte ilk transferini Michael C. Meyers’la yaptı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Onvo Büyükçekmece’de transfer yasağı resmen kaldırıldı.


Kulübü mali açıdan oldukça sıkıntılı bir tabloda devralan Başkan Coşkun Bülbül ve yönetimi, kısa sürede gösterdiği yoğun mesai ve finansal disiplinle önemli bir sorunu çözüme kavuşturdu.


7 Ağustos 2025 tarihinde göreve gelen ve kısa süre içerisinde kulübün sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için kapsamlı adımlar atan Bülbül ve ekibi, borçların yapılandırılması ve mali dengenin sağlanması konusunda kararlı bir yol izleyerek transfer tahtasını açmayı başardı.


Transfer yasağının kaldırılmasının ardından Onvo Büyükçekmece, kadrosunu güçlendirmek adına ilk hamlesini de yaptı. Kulüp, deneyimli oyuncu Michael C. Meyers'i renklerine bağladı.




#Basketbol Süper Ligi
#Coşkun Bülbül
#Michael C. Meyers
