Onvo Büyükçekmece Yönetimi'nden büyük hamle: Transfer yasağı kalktı

Kulübü mali açıdan oldukça sıkıntılı bir tabloda devralan Başkan Coşkun Bülbül ve yönetimi, kısa sürede gösterdiği yoğun mesai ve finansal disiplinle önemli bir sorunu çözüme kavuşturdu.

7 Ağustos 2025 tarihinde göreve gelen ve kısa süre içerisinde kulübün sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için kapsamlı adımlar atan Bülbül ve ekibi, borçların yapılandırılması ve mali dengenin sağlanması konusunda kararlı bir yol izleyerek transfer tahtasını açmayı başardı.