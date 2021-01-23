Spor Onyekuru yeniden Galatasarayda
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Onyekuru yeniden Galatasaray'da

Onyekuru yeniden Galatasaray'da

Ara transfer dönemini boş geçmek istemeyen Galatasaray, iki transfer birden yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Monaco’dan Henry Onyekuru, Brentford’dan ise Halil Dervişoğlu’nu kadrosuna katarak şampiyonluk yolundaki iddiasını güçlendirdi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Henry Onyekuru
Henry Onyekuru

Uzun süredir takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bombaları art arda patlattı. Fransa’nın Monaco takımından Henry Onyekuru’yu transfer eden sarı-kırmızılı takım, İngiliz ekibi Brentford’dan da Halil Dervişoğlu’nu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takım böylelikle hem santrfor bölgesini hem de kanatları güçlendirmiş oldu. Teknik heyetin verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim diğer transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Başakşehir’den İrfan Can Kahveci, Fulham’dan Jean Michael Seri, gündemdeki diğer isimler.

3. ONYEKURU DÖNEMİ

  • Galatasaray, Onyekuru’yu 3. kez kadrosuna kattı. Nijeryalı oyuncu ile sarı-kırmızılı kulübün ilk bağlantısı 2018-2019 sezonunda başladı. O dönem bonservisi İngiliz ekibi Everton’dan bulunan Onyekuru bir sezonluğuna kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma transfer oldu. O sezon Galatasaray’da muazzam bir performans sergileyen Onyekuru, çıktığı 44 maçta 16 gol ve 6 asistlik katkı verdi. Galatasaray ile ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Nijeryalı oyuncu, 2019-2020 sezonunun başında ise 13.5 milyon Euro karşılığında Monaco’nun yolunu tuttu. Fransız ekibinde istediği şansı bulamayan Onyekuru, aynı sezonun ara transfer döneminde tekrar Galatasaray’a kiralandı. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 12 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

HALİL, FLORYA’DA BEĞENİLDİ

Sarı-kırmızılı takım santrfor bölgesini ise Halil Dervişoğlu ile güçlendirdi. Falcao’nun sakatlanması, Diagne’nin ise istenilen performansı sergileyememesi nedeniyle forvet arayışına giren Galatasaray, Halil’i kadrosuna kattı. Teknik heyet, 9 Ekim 2020 tarihinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Galatasaray’ın Ümit Milli Takım ile yaptığı hazırlık karşılaşmasında Halil’i izlemiş ve beğenmişti. Hollanda’da Sparta Rotterdam altyapısından yetişen 21 yaşındaki oyuncu, ara transfer döneminde 3 milyon Euro karşılığında Brentford’a transfer oldu. Bu sezon başında Twente’ye kiralanan genç yıldız, Hollanda ekibinde istediği şansı bulamadığı için Brentford’a dönmüştü. Bu sezon 12 maça çıkan Halil, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Ümit Milli futbolcu dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Aynı saatlerde Galatasaray da Halil ve kulübü ile görüşmeleri başlandığını borsaya bildirdi.

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