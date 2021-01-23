Onyekuru yeniden Galatasaray'da

Uzun süredir takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bombaları art arda patlattı. Fransa’nın Monaco takımından Henry Onyekuru’yu transfer eden sarı-kırmızılı takım, İngiliz ekibi Brentford’dan da Halil Dervişoğlu’nu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takım böylelikle hem santrfor bölgesini hem de kanatları güçlendirmiş oldu. Teknik heyetin verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim diğer transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Başakşehir’den İrfan Can Kahveci, Fulham’dan Jean Michael Seri, gündemdeki diğer isimler.
3. ONYEKURU DÖNEMİ
- Galatasaray, Onyekuru’yu 3. kez kadrosuna kattı. Nijeryalı oyuncu ile sarı-kırmızılı kulübün ilk bağlantısı 2018-2019 sezonunda başladı. O dönem bonservisi İngiliz ekibi Everton’dan bulunan Onyekuru bir sezonluğuna kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma transfer oldu. O sezon Galatasaray’da muazzam bir performans sergileyen Onyekuru, çıktığı 44 maçta 16 gol ve 6 asistlik katkı verdi. Galatasaray ile ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Nijeryalı oyuncu, 2019-2020 sezonunun başında ise 13.5 milyon Euro karşılığında Monaco’nun yolunu tuttu. Fransız ekibinde istediği şansı bulamayan Onyekuru, aynı sezonun ara transfer döneminde tekrar Galatasaray’a kiralandı. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 12 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
HALİL, FLORYA’DA BEĞENİLDİ
Sarı-kırmızılı takım santrfor bölgesini ise Halil Dervişoğlu ile güçlendirdi. Falcao’nun sakatlanması, Diagne’nin ise istenilen performansı sergileyememesi nedeniyle forvet arayışına giren Galatasaray, Halil’i kadrosuna kattı. Teknik heyet, 9 Ekim 2020 tarihinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Galatasaray’ın Ümit Milli Takım ile yaptığı hazırlık karşılaşmasında Halil’i izlemiş ve beğenmişti. Hollanda’da Sparta Rotterdam altyapısından yetişen 21 yaşındaki oyuncu, ara transfer döneminde 3 milyon Euro karşılığında Brentford’a transfer oldu. Bu sezon başında Twente’ye kiralanan genç yıldız, Hollanda ekibinde istediği şansı bulamadığı için Brentford’a dönmüştü. Bu sezon 12 maça çıkan Halil, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Ümit Milli futbolcu dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Aynı saatlerde Galatasaray da Halil ve kulübü ile görüşmeleri başlandığını borsaya bildirdi.