Orhan Ak: Özür diliyorum

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan ve 4 yıl önce Beşiktaşlı taraftarla kavga ettiği için Eibar maçında protesto edilen Orhan Ak, Beşiktaş taraftarından özür diledi.

Orhan Ak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

Barışmak ve kucaklaşmak arzusuyla size uzatılan bu eli karşılıksız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum.

Hiç yaşanmamış olmasını dilediğim o üzücü olayda, yanımdaki sporcu kardeşim ve birkaç taraftar arasındaki gerginliğin tırmanması ve ardından fiziksel temasa dönüşmesi sonucunda, sporcu kardeşimi koruma içgüdüsüyle ve nefsi müdafaa arzusuyla bir tepki verdim. Bu olay yüzünden üzdüğüm Beşiktaş taraftarlarından da özür diliyorum.

Gebze’deki Eskihisar Feribot İskelesi’nde Emre Belözoğlu ile Orhan Ak, Beşiktaş taraftarıyla kavga etmişti. Bu kavga esnasında silah çekildiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Akhisar- Beşiktaş maçını izlemek üzere Eskihisar’dan aynı feribot ile Yalova’ya gitmek için bekleyen Beşiktaş taraftarları Bursa’ya gitmek üzere feribot bekleyen Emre Belözoğlu ve Orhan Ak ile karşılaştı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Beşiktaşlı taraftarlar ile Emre Belözoğlu ile arasında iskelede başlayan küfürleşme, henüz hareket etmeyen arabalı vapurda da devam etti. 8-10 kişilik grup Emre ve yanındaki Orhan Ak'a tekme ve yumruklarla vurdu. Yaşanan arbede sırasında Orhan'ın belindeki tabanca yere düştü. Tabancanın düştüğünü gören Orhan Ak, hemen eğilip tabancayı aldı ve etrafındakiler alıp ateş açmasın diye şarjörünü çıkardı. Orhan'ın daha sonra silahı kaldırarak, "Dağılmazsanız ateş açarım" diye bağırdığı iddia edildi. Beşiktaş taraftarlarından biri de, Belözoğlu’nun otomobilini tekmeleyerek arka stop lambasını kırdı.

Feribotta bulunan özel güvenlik görevlileri müdahale ederek iki tarafı ayırdı. Beşiktaşlı taraftarlar kendilerine silah çektiği ileri sürülen ve küfür ettiği iddia edilen Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu ve arkadaşı Orhan Ak’tan şikayetçi oldu. Belözoğlu ve arkadaşı Ak da Beşiktaşlı taraftarlardan şikayetçi oldu.

Feribota gelen Eskihisar Jandarma Karakolu’nda görevli jandarma ekipleri olaya el koyarak tarafları karakola götürdü.

Saldırı sırasında yumruk darbeleri alan Emre Belözoğlu'nun özellikle sırtında morluklar meydana geldiği belirtildi. Orhan Ak'ın da vücudunun çeşitli yerlerinden yara aldığı öğrenildi.