Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ortapınar Spor Süper Amatör Lig’e çıktı

Ortapınar Spor Süper Amatör Lig’e çıktı

14:0420/08/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Ortapınar Spor Süper Amatör Lig’e çıktı
Ortapınar Spor Süper Amatör Lig’e çıktı

Ortapınar Spor, Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi’nde 2025-2026 sezonunda yer alma hakkı kazandı.

Sezon başlarken Dişli Spor, Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi’nden çekilme kararı aldı. Bunun sonucu Ortapınar Spor takımı 2025-2026 sezonunda ligde yer alma hakkı kazandı. Kulüp Başkanı Ömür Taştan, yaptığı açıklamada büyük bir heyecan yaşadıklarını belirterek, "Bu sezon Ortapınar Spor olarak Süper Amatör Lig’de mücadele edeceğiz. Köyümüz ve taraftarlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.


Bölgedeki futbolseverler ise Ortapınar Spor’un bu yeni yolculuğunu heyecanla takip etmeye hazırlandığını belirtti. Böylelikle Şuhut temsilcisi olarak amatör liginde bu sezon Şuhut Belediye Hisarsporla birlikte Ortapınar Spor ilçe ve mahalleyi temsil etmiş olacak.

#Ortapınar Spor
#Süper Amatör Lig
#futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kırtasiye destek ödemesi için başvuru tarihi ve işlemleri nasıl yapılır? e-Devlet kırtasiye yardımı başvuruları 2025