Ortapınar Spor Süper Amatör Lig’e çıktı

Sezon başlarken Dişli Spor, Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi’nden çekilme kararı aldı. Bunun sonucu Ortapınar Spor takımı 2025-2026 sezonunda ligde yer alma hakkı kazandı. Kulüp Başkanı Ömür Taştan, yaptığı açıklamada büyük bir heyecan yaşadıklarını belirterek, "Bu sezon Ortapınar Spor olarak Süper Amatör Lig’de mücadele edeceğiz. Köyümüz ve taraftarlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.