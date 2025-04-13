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Osimhen şampiyonluk modunu açtı

Osimhen şampiyonluk modunu açtı

Umut Yılmaz
04:0013/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
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Victor Osimhen
Victor Osimhen

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, kendini gol krallığına takımını ise şampiyonluğa taşıyor. Özellikle son dönemde performansı bir hayli artan Osimhen, son 5 haftada 7 gol kaydetmeyi başardı.

Galatasaray şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürürken saha içerisindeki en büyük yardımcısı Victor Osimhen oldu. Nijeryalı futbolcu, gol krallığına adım adım ilerlerken takımını da şampiyonluğa taşıyor. Son dönemde grafiğini iyice yükselten 26 yaşındaki futbolcu, son 5 haftada 7 gol atmayı başardı. Son olarak zorlu Samsunspor deplasmanında sahneye çıkan Osimhen, takımının kapanış golünü kaydetti.


BOŞ GEÇMİYOR

Sezon başından bu yana başarılı grafiğini sürdürmeyi başaran tecrübeli yıldız, Süper Lig’de çıktığı 24 maçın sadece 6’sında suskun kalırken 18 maçta 21 gol-4 asistlik performans sergiledi. Benzer bir tabloyu Avrupa Ligi’nde de ortaya koyan Osimhen, çıktığı 7 maçın 6’sında skor üreterek 7 gol-2 asiste imza attı.


2 KUPA İSTİYOR

Yaz transfer döneminde Napoli’den kiralık gelen Victor Osimhen, Galatasaray kariyerini 2 kupayla tamamlamak istiyor. Kulüp ve taraftarla kısa sürede bütünleşen Nijeryalı golcü, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları için teknik heyete söz verdi.


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