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Thomas Reis'ten Galatasaray sözleri

Thomas Reis'ten Galatasaray sözleri

22:245/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Antalyaspor yenilgisi sonrası konuştu. Reis, "Bugün gösterdiğimiz performanstan ve mağlubiyetten dolayı çok mutsuzum. Galatasaray ile zor bir maç bizi bekliyor." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.


Alman teknik adam, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.


Thomas Reis, "Bugün gösterdiğimiz performanstan ve mağlubiyetten dolayı çok mutsuzum. Geçen haftandan çok daha iyi performans göstermek istemiştik. Zor bir karşılaşmaydı, eksiklerimiz vardı. Erken dakikalarda Bennasser'ın beklemediğimiz bir sakatlığı oldu. İkinci yarıya çok daha iyi başladık, fırsatlar yakaladık. Frikikten golü bulduk. Kendi hatamızdan yediğimiz golle kaybettik. Gelecek hafta Galatasaray ile zor bir maç bizi bekliyor. Nasıl bir performans göstereceğimize bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.






#Thomas Reis
#Galatasaray
#Samsunspor

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